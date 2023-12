Perturbazione atlantica in arrivo, in Puglia domenica piovosa

Piogge sparse su tutta Italia nel fine settimana a causa del passaggio veloce di una perturbazione atlantica e poi una fase di alta pressione. Atteso nel weekend anche un lieve aumento delle temperature massime su gran parte delle regioni centro-meridionali e sulle Isole Maggiori. Nella giornata di domenica piogge moderate raggiungeranno il Centro e in serata il Sud, soprattutto Basilicata e Puglia. Dopo il passaggio di questa veloce perturbazione si prevede nebbia sulla Pianura Padana, localmente persistente. In generale il clima sarà piuttosto mite. Nel dettaglio Sabato 9: al Nord cielo irregolarmente nuvoloso, peggiora in tarda serata; al Centro ultime piogge in Sardegna, più sole altrove; al Sud instabile su Sicilia e Calabria meridionale. Domenica 10: al Nord ultimi piovaschi al Nordest, nebbie e sole altrove; al Centro piogge modeste alternate a schiarite; al Sud: peggiora con rovesci sparsi. Lunedì 11: al Nord nebbie, cielo coperto in pianura e soleggiato sui monti; al Centro cielo molto nuvoloso o localmente coperto; al Sud nubi irregolari.