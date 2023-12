“Tennis in piazza”: i bambini alle prese con lo sport del momento

Piazza Umberto I a Carbonara si prepara ad accogliere il grande protagonista del momento: il tennis. L’appuntamento è per domenica 10 dalle 10 alle 12.30. Un momento imperdibile per bambini e bambine desiderosi di affacciarsi al mondo del tennis. A guidarli con entusiasmo e competenza, ci saranno i maestri della nostra scuola tennis, riconosciuta come la migliore scuola tennis di Puglia.