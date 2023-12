Turismo, dalla magia dei vicoli alla storia: ecco Ostuni

Dalla magia dei vicoli al panorama vista mare. Oggi siamo a Ostuni, conosciuta anche come la “Città Bianca” della Puglia, un gioiello incastonato tra il cielo azzurro e il turchese del Mar Adriatico. Si tratta di un borgo incantevole, situato su una collina, capace di attrarre visitatori sia nei mesi più caldi, sia in quelli invernali, in cui, in particolare con la magia di Natale, si trasforma in un luogo suggestivo.

L’abbraccio del centro storico

Il cuore di Ostuni è il suo centro storico, un dedalo di vicoli tortuosi e scalinate che si snodano come fili d’argento tra le case bianche. Un invito irresistibile a perdersi in questo labirinto di strade lastricate, dove ogni passo rivela angoli nascosti e scorci panoramici mozzafiato. Respirare l’aria salmastra mentre ci si inoltra tra le viuzze è come addentrarsi in un antico racconto di vita, un’esperienza che avvolge i sensi e trasporta i visitatori indietro nel tempo.

La cattedrale di Santa Maria Assunta

Tra i luoghi da non perdere, oltre ai vicoli, spicca la cattedrale di Santa Maria Assunta, un esempio sublime di architettura romanica pugliese. La sua facciata, adornata da rose scolpite e portali finemente lavorati, si erge maestosa contro il cielo azzurro. Una volta all’interno, la luce filtrante attraverso le finestre crea un’atmosfera mistica, illuminando gli affreschi e le opere d’arte che decorano l’altare. La cattedrale è un invito alla contemplazione e alla riflessione.

Il palazzo vescovile e la piazza della Libertà

Il Palazzo Vescovile, affacciato su Piazza della Libertà, si presenta come un altro gioiello architettonico di Ostuni. Con la sua facciata imponente e le logge eleganti, questo palazzo racconta storie di potenti dinastie e intrighi storici. La piazza, con il suo pavimento in mosaico e le sedute all’ombra degli alberi secolari, è il luogo perfetto per una pausa rilassante, dove il tempo sembra scorrere più lentamente.

Il passato che si intreccia al presente

Un passo indietro nella storia porta al Teatro Romano di Ostuni, un antico anfiteatro che risuona ancora dei suoni del passato. Sedersi tra le rovine di questo teatro, ammirando il panorama che si apre di fronte agli occhi, è un viaggio nel tempo che permette di immaginare spettacoli e festività antiche.

Non solo arte e storia

Il turismo non è solo un’esperienza visiva ma coinvolge tutti i sensi, compreso il gusto. Ostuni delizia i palati con la sua cucina mediterranea, ricca di sapori autentici e ingredienti freschi. I ristoranti e le trattorie del centro storico offrono piatti tradizionali come orecchiette con cime di rapa, frittelle di fiori di zucca e pesce fresco. Un banchetto per il palato che celebra la terra e il mare pugliese.

Come arrivarci?

L’aeroporto più vicino è quello di Brindisi, distante circa 35 chilometri da Ostuni. Una volta atterrati, si può optare per il noleggio di un’auto. Ma risulta ben collegata anche dall’aeroporto di Bari. Chi preferisce i mezzi pubblici può prendere un treno per la stazione ferroviaria di Ostuni, ben collegata con le principali città italiane. In alternativa, numerosi autobus regionali e nazionali offrono un collegamento efficiente. La strada, in ogni caso, regala scorci panoramici indimenticabili, attraversando uliveti secolari e campi di grano dorato, annunciando con ogni chilometro l’arrivo in uno degli angoli più affascinanti della Puglia.

