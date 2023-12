AI Pin, il dispositivo pensato per sostituire lo smartphone

AI Pin è il primo device AI al mondo da indossare.

Creato da due ex dipendenti Apple, Bethan y Bongiorno e Imran Chaudhri, a capo della start up Humana, AI Pin è più di uno smartphone, è un “post-smartphone”.

Nessun display, nessun oggetto da portare, ma solo un sistema che, proprio come una spilla, può essere applicato su vestiti o su qualsiasi superficie tramite clip magnetica. Questo device è sostanzialmente alimentato da un processore che gestisce tutte le impostazioni a bordo e le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Non avendo un display, le informazioni passano attraverso un altoparlante integrato che permette di ascoltare la voce di questo strumento e per garantire maggiore privacy, può essere utilizzato anche con gli auricolari Bluetooth. Per comunicare con AI Pin, quindi, si dovranno utilizzare i comandi vocali o, in alternativa, si potrà gestire tutto tramite comandi gestuali o la superficie touch. Attraverso un piccolo proiettore laser contenuto nel sistema, alcune informazioni come ora e data ma anche messaggi, potranno essere visibili in quanto proiettate ad esempio sul palmo della mano.

Ma che funzioni ha AI Pin?

Le funzioni sono verosimilmente quelle di un normale smartphone, ovvero, scrivere messaggi, riassumere le email ricevute, avviare un traduttore in tempo reale ma anche effettuare e ricevere chiamate e, addirittura ascoltare musica.

AI PIN però fa anche altro: tiene traccia dei cibi che ingerisci, analizza quante proteine o calorie stai assumendo e può anche consigliare, in base alla dieta, se è meglio evitare certi cibi. Ma non è tutto! In base a quello che si sta facendo può suggerire la giusta playlist musicale, può mandare un messaggio imitando il nostro stile di scrittura, può selezionare se accettare o meno una chiamata in base agli impegni programamti.

La particolarità di AI Pin è inoltre che all’interno di questo gadget hi-tech è presente anche ChatGPT-4 che sarà in grado di assolvere a qualsiasi bisogno in maniera più che efficace.

Al momento, AI Pin è disponibile solo negli Stati Uniti, ordinabile a partire da 699 dollari. Il sistema completo include: Ai Pin, custodia per la ricarica, pad di ricarica, adattatore, cavo USB-C, 2 batterie supplementari.

Ad AI Pin va però comunque abbinato un piano di abbonamento Humane per i servizi cloud, al costo di 24 dollari al mese, più le tasse.

Per Humane l’AI Pin è solo l’inizio di un progetto più grande, ma essendo un prodotto assolutamente di nicchia, la domanda è, avrà davvero successo?

Foto: Wikimedia