Assistenza territoriale, medici e sanitari a confronto a Bari

Giovedì 14 dicembre, all’Hotel Excelsior di Bari (via G. Petroni, 15) si terrà il XVIII Congresso CARD Puglia dal titolo “La governance dell’assistenza territoriale tra PNRR, DM 77 ed equità”. Responsabili scientifici dell’evento sono la presidente CARD Puglia e Direttore del Dipartimento di Assistenza Territoriale della Asl Bari, dott.ssa Rosella Squicciarini, e il Presidente CARD Toscana e Direttore Sanitario Asl Bari, dott. Luigi Rossi.

CARD è la Confederazione Associazioni Regionali di Distretto e società scientifica delle attività territoriali che riunisce tutte le persone qualificate e interessate a collaborare per la valorizzazione delle organizzazioni e dei professionisti operanti nelle organizzazioni di servizi territoriali

Sarà un confronto tra medici e professionisti della sanità e del sociale, su vari temi, dalla riforma dell’assistenza territoriale alla garanzia nella continuità delle cure per soggetti fragili, passando per la gestione dei pazienti con patologie long-term e le sfide vaccinali.

“Il congresso”, sottolinea la dottoressa Squicciarini, “è un utilissimo momento di confronto formativo fra vari attori che operano all’interno della sanità. Come associazione abbiamo l’obiettivo di promuovere, valorizzare e sostenere con ogni strumento lo sviluppo ed il progresso del territorio, luogo privilegiato per la realizzazione di una sanità di iniziativa, di prossimità, di impostazione multi-disciplinare, orientata all’approccio multidimensionale e globale dei problemi di salute”. Tra gli obiettivi, come sottolinea il dottor Rossi, c’è anche quello di “creare una rete di conoscenze ed esperienze da condividere a vantaggio della qualità della vita del paziente e dall’efficienza del sistema sanitario”.