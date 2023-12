Bari, lavori Aqp tutta la notte: riparata condotta

Sono durati tutta la notte i lavori per riparare la condotta in via Napoli dopo la rottura nella giornata di ieri. Si tratta di una condotta importante e per questo l’intervento dell’Aqp è durato diverse ore. Un tratto di via Napoli ad altezza di via Maratona è stato chiuso al traffico e riaprirà nel pomeriggio. Si può però accedere al punto vendita Babylandia, come fanno sapere i titolari. (Foto repertorio)