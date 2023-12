Camminare sole per Bari fa paura: “Sicure solo se in compagnia”

Una città che spesso gira la testa dall’altra parte. E soprattutto una grande paura a percorrere le periferie in alcuni momenti della giornata. Le donne a Bari si sentono al sicuro solo se in compagnia e in zone più centrali. Denunciano pochi controlli e soprattutto di sentirsi sole in una comunità che a volte non sa intervenire quanto dovrebbe.