Cucina, ricco di vitamine e alleato della salute: in tavola il sedano

Ricco di vitamine e alleato della salute, in tavola oggi portiamo il sedano. Si tratta, in particolare, di un ortaggio dalle molteplici proprietà benefiche per l’organismo, spesso anche molto sottovalutato in cucina. Con il suo sapore leggermente amarognolo e la consistenza croccante, il sedano può essere invece utilizzato in una varietà di piatti, aggiungendo non solo gusto ma anche numerosi nutrienti essenziali per il benessere dell’organismo. Ma andiamo per gradi.

Il sedano è composto principalmente da acqua, contribuendo così all’idratazione del corpo. Ma non solo, l’alto contenuto di acqua aiuta a mantenere la pelle sana e favorisce la regolare funzione degli organi. Inoltre, Il sedano contiene ftalidi, composti che possono contribuire a ridurre la pressione sanguigna. L’inclusione regolare di sedano nel proprio piano alimentare può essere di beneficio per coloro che cercano di mantenere una pressione arteriosa sana.

Ma non è finita qui, il sedano, oltre ad essere ricco di vitamine, tra cui K, A, C e potassio e folati è anche ricco di fibre. Questi ultimi e contribuiscono al mantenimento di un sistema digestivo sano. Infine, il sedano, contiene antiossidanti (come la vitamina C) e i flavonoidi che aiutano a combattere lo stress ossidativo nel corpo, svolgendo un ruolo importante nella prevenzione di malattie. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Insalata di sedano con mele e noci

Una ricetta semplice e veloce da portare in tavola come contorno: in una ciotola, mescola il sedano, le mele e le noci. Aggiungi il succo di limone per evitare che le mele si ossidino. Condisci infine con sale e pepe a piacere. Se desideri una versione più cremosa, aggiungi uno yogurt greco leggero.

Zuppa di sedano e patate

In una pentola, soffriggi la cipolla fino a quando non sarà dorata. Aggiungi il sedano e le patate. Mescola con cura. Successivamente versa il brodo vegetale e porta a ebollizione. Riduci il fuoco e lascia cuocere fino a quando le patate sono tenere. Aiutandoti con un robot da cucina, preferibilmente un robot a immersione, frulla il tutto per ottenere una consistenza cremosa. Aggiusta di sale e pepe. Guarnisci con prezzemolo fresco prima di servire. Se di proprio gusto è possibile servire questa pietanza accompagnando del riso.

Foto freepik