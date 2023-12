I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Le classifiche sulla Qualità della vita in Puglia. Le ordinanze cautelari per i primi responsabili del corteo funebre organizzato per le strade della città senza autorizzazione. Il bagno di folla per San Nicola. La rissa in pieno centro. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 3 dicembre. Donna investita a Japigia, polemiche sulla pista ciclabile

Lunedì 4 dicembre. La classifica sulla qualità della vita a Bari e in Puglia

Martedì 5 dicembre. Bloccarono strade per il corteo funebre, individuati i responsabili

Mercoledì 6 dicembre. Bagno di folla a Bari per San Nicola

Giovedì 7 dicembre. Capodanno a Bari, ecco gli artisti del concertone

Venerdì 8 dicembre. Rissa in piazza Umberto, vicino al Villaggio di Babbo Natale

Sabato 9 dicembre. Traffico e caos per la rotatoria della discordia