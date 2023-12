Dallo streptococco all’influenza, è boom di casi tra i bimbi a Bari

Sempre più bimbi a letto a Bari e in Puglia. Complici virus e batteri che stanno “girando” soprattutto nelle scuole. A raccontarlo sui social è il pediatra barese Antonio Di Mauro. “Non esagero. Avrò visto più di 60 bambini oggi. Tanti i tamponi positivi a Covid, Influenza e virus respiratorio sinciziale – spiega – Difficilissima la gestione della sala d’attesa: tanta gente nonostante si acceda solo su appuntamento e con un solo accompagnatore, poche le mascherine sul volto, poca attenzione per i fragili. Sono virus e non si curano con gli antibiotici. La vigile attesa e i sintomatici sono la strategia da seguire. Non andate nel panico e ricordate l’anno prossimo di aderire alle campagne vaccinali per tempo”.

In “giro” anche lo streptococco. “Per lui sì che ci vuole la terapia antibiotica, ma solo se ci sono sintomi – spiega ancora il pediatra – Il solo tampone positivo non conta nulla…non fatelo in farmacia per un contatto, ma solo su indicazione del pediatra se c’è la clinica compatibile”.