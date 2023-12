Manca il personale delle Sud Est per malattia, treni soppressi

Boom di malattie nelle Sud Est questa mattina. Assenze che hanno portato alla soppressione di numerosi treni. “In assessorato – scrive in una nota l’assessore regionale Anita Maurodinoia – abbiamo appreso con sgomento di un numero elevatissimo di dipendenti di Ferrovie Sud Est in malattia. Questa condizione eccezionale ha determinato la soppressione improvvisa di numerosi treni, creando disagi all’utenza. Con gli uffici regionali ci siamo immediatamente confrontati con la società che ci ha assicurato l’impegno a gestire l’emergenza con tutti gli strumenti operativi disponibili per minimizzare l’impatto sugli utenti. E di contro abbiamo attivato i responsabili della Sezione TPL, affinché vengano avviati i dovuti controlli relativi al rispetto di quanto previsto dal contratto di servizio, ricordando che si tratta di un servizio pubblico che non può essere interrotto, pena la somministrazione di sanzioni.”