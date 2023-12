Riprendono donna al centro commerciale e la insultano: “Un oltraggio”

Un video diventato virale pieno di insulti. A girarlo delle donne mentre riprendono, senza autorizzazione, una ragazza poco più che ventenne, della provincia di Bari, proferendo offese di qualsiasi genere solo perché indossava una minigonna. Forte la presa di posizione della regista Licia Lanera sui social. “Finché ci sarà gente che filma altra gente perché una ragazza ha una minigonna troppo corta. Finché ci sarà gente che mentre filma senza consenso ripete ridendo e schernendo: “come si fa con questo corpo di merda”. Finché ci sarà gente che riderà nel vedere questo video. Finché ci sarà gente che lo condividerà all’infinito. Ci sarà l’oltraggio del corpo delle donne. Ci sarà violenza. Ci sarà morte. Chi vive a Bari avrà sicuramente visto questo video che ormai è virale. Spero che chi lo ha fatto possa essere denunciato”.

“Chiedo pubblicamente che in questo momento così delicato il nostro sindaco Antonio Decaro possa dire due parole su questo accaduto. Lo chiedo da donna, da cittadina e da artista che si occupa quotidianamente di violenza di genere. È in questo discutibile quotidiano che si annida l’orrore. I figli di questa signora saranno i futuri violenti della nostra società, abituati fin da piccoli a trattare il corpo delle donne come una cosa da deridere, da insultare, da guardare, da filmare. Senza consenso”, conclude. .