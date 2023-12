Bari, continui danni agli h24: “Siamo esasperati’

Sono esasperati i proprietari degli h24 che ogni giorno vengono presi di mira dai teppisti. L’ultima denuncia corre sui social da parte di uno dei proprietari che in un video fa vedere i danni subiti nella notte. La sua attività viene usata anche come rifugio da senzatetto.

“Dopo sacrifici per mantenerli aperti – denuncia – ecco in che condizioni troviamo le nostre attività. Tutti ubriachi e drogati vengono qui e provocano danni”.