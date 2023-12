Bari, dopo 13 ore di lavoro trova la multa: “Incubo parcheggi”

“Sono un medico anestesista e lavoro presso l’ospedale San Paolo di Bari; oggi ho lavorato dalle 07,30 alle 20,15; ho lavorato bene, con volontà e profitto, facendo qualche ora di straordinario per venire incontro alle richieste dell’Azienda; mi pagano due lire ma fanno sempre comodo; l’anestesista vive di stipendio. Ho lasciato sereno l’ospedale, raggiungo l’auto parcheggiata all’interno e trovo la contravvenzione”. Inizia così un lungo sfogo social di un medico barese alle prese, ogni giorno, con il caos parcheggi nell’ospedale San Paolo.

” Oggi ho lavorato ore in più, sottraendole alla mia famiglia, per versarle domani nelle casse del Comune e sono arrabbiato. La vettura era parcheggiata bene, non c’è segnalazione di divieto, non ostacolava la viabilità, non era su un posto riservato ai portatori di handicap e allora io mi chiedo…perché? A te Ausiliario del traffico, che hai visto sicuramente la croce sulla mia vettura, voglio dire: io faccio l’anestesista… l’anestesia te la farò al meglio perché sono un professionista ma prima mi dovrai ascoltare, dovrai ascoltare le cose che ho da dirti… Il problema del parcheggio in Ospedale San Paolo è atavico; e sembra non interessare ad alcuno”.

“Ogni santa mattina anche se arrivi alle 7,30, ogni pomeriggio anche se arrivi alle 13,00 il posto non lo trovi!! Continui a girare , girare, girare ma nulla; tutti i posti sono occupati; il parcheggio viene utilizzato anche come autosilo dai residenti nei dintorni e i dipendenti non sanno dove parcheggiare – continua il racconto – si fa tardi, devi parcheggiare; la sala operatoria non parte senza di te; ti arrangi come puoi, la parcheggi dove non dia fastidio; oppure devi andare al parcheggio della stazione ma anche li è pieno; allora nel grande parcheggio alle spalle dell’ospedale ma li sei tenuto a dare la tangente (minimo 1 euro, ogni giorno) al teppista di turno la cui presenza con tanto di sediolina al seguito è tollerata. Io questa multa non la pago, la contesterò, perché non è la prima e non sarà l’ultima, perché io lavoro al San Paolo e tutti dovete ricordare che l’ospedale vive grazie ai medici che ci lavorano”.