Bari, la notte bianca del Municipio 2: musica e magia il 17 dicembre

In arrivo la notte bianca del Municipio 2. In occasione del Natale infatti domenica 17 dicembre alle ore 1830 su viale Papa Pio XII si svolgeranno tre eventi tra musica e magia. Si terrà un concerto musicale e a seguire alle 1830 il coro di luci bianche della scuola di musica “Il Pentagramma”. Infine alle 1930 è atteso uno spettacolo di magia. L’evento è perfetto per famiglie e bambini.