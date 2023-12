Calcio, Nicola Bellomo resterà al Bari fino al 2025

Il Bari ha prolungato il contratto al centrocampista Nicola Bellomo, bandiera biancorossa. L’accordo con il trequartista di Bari vecchia, dopo l’accordo, proseguirà fino al 30giugno 2025. Con la maglia dei galletti Bellomo ha collezionato oltre 110 presenze nei quattro passaggi sportivi nel club, arricchiti da 13 reti e 13 assist. Intanto per il mercato di gennaio il Bari si prepara a rinforzare le rosa con l’arrivo di almeno un acquisto per reparto. In uscita invece il laterale Morachioli, mai nel pieno del progetto tecnico prima di Mignani e ora di Marino