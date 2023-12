Caro voli e budget ridotti, ma gli italiani non rinunciano a vacanze

“Nonostante l’inflazione ed i problemi di budget, gli italiani partono lo stesso. Ma si lamentano” mettono in evidenza i responsabili di Vamonos-Vacanze.it, il tour operator italiano che ha commissionato un apposito studio all’istituto di ricerca IRCM (www.ircm-ricerca.com).

Quel che sembra più chiaro dalle risposte degli italiani è che la voglia di vacanza non si è conclusa con l’estate. Secondo l’Istituto di Ricerca IRCM, il 20% degli italiani ha già prenotato la sua prossima vacanza ed il 48% si sta informando sulle possibili destinazioni.

“La voglia di viaggiare verso lidi lontani anche d’inverno era chiara già da tempo”, commentano gli specialisti di Vamonos-Vacanze.it. E tra le destinazioni più ricercate per i prossimi mesi troviamo ai primi posti Capoverde, Caraibi, Zanzibar e Kenya.Il budget? La somma prevista dalla maggior parte del campione (39%) oscilla tra i 500 e i 999 euro. Il 23% spenderà però 2.000 euro ed oltre.

Il 18% impiegherà poi una somma compresa tra i 1.500 ed i 1.999 euro (Crociera ai Caraibi, Antille e Guadalupa a 1.899 euro per 7 notti con partenza il 27 gennaio 2024) ed il 15% rimarrà tra i 1.000 ed i 1.499 euro, mentre solo il 5% rimarrà sotto la soglia dei 499 euro.

Un italiano su due (il 49% del campione) prevede comunque di spendere più della vacanza d’inverno precedente, mentre il 28% prevede di spendere più o meno come lo scorso anno ed il 23% prevede di spendere meno.

Il caro voli? Sì, sono soprattutto gli spostamenti a costare di più rispetto all’anno precedente osserva il 63% del campione, con gli incrementi maggiori che sono legati ai biglietti per i treni e per gli aerei, oltre che alla benzina ed all’autonoleggio. Seguono, a distanza, i rincari relativi ai pernottamenti (21%) ed all’enogastronomia (16%).

Ma proprio l’enogastronomia è la voce di spesa su cui gli italiani non faranno rinunce: lo ha dichiarato il 48% dei viaggiatori, quasi a pari merito con la ricerca di esperienze (45%): gli italiani vogliono tour speciali, visite guidate ed attività sportive che da sempre rappresentano uno degli “optional” con cui arricchire i propri viaggi.

«I due fenomeni che stiamo maggiormente registrando tra i membri della nostra community riguardano da una parte l’insofferenza per l’alto costo dei voli, che in molti casi frena un progetto di viaggio più lungo o lontano, e dall’altra il desiderio di vivere esperienze che rendano il viaggio indimenticabile: assaggiare l’enogastronomia dei luoghi, conoscere i posti da veri “locali”, vivere la vacanza-esperienza come un momento per arricchirsi ed entusiasmarsi” concludono gli ideatori di Vamonos-Vacanze.it.