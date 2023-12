Chiuso da 20 anni, nuova vita per l’ex ospedaletto di Barletta

“Chiudere l’anno con Il più bel regalo che la città di Barletta potesse ricevere. Sono particolarmente orgoglioso nel poter personalmente ufficializzare, la buona riuscita dell’ultimo grande obiettivo che arriva allo scadere di un 2023 già ricco di importanti progetti traguardati. Tornerà presto alla fruibilità della comunità cittadina l’immobile che ospitava l’ex ospedaletto pediatrico in Via Cavour, chiuso ormai da circa 20 anni”. L’annuncio è del consigliere regionale di Con Emiliano Giuseppe Tupputi.

“La sua rinascita attraverso un protocollo d’intesa che Puglia Valore Immobiliare s.r.l, società di cartolarizzazione della Regione Puglia, e Asl Bat hanno sottoscritto per la valorizzazione di un edificio storico che presto assurgerà allo status di residenza universitaria ed altre attività inerenti l’housing sociale – spiega in una nota – Il recupero della struttura di circa 2.600 m.q. è infatti, risultato tra gli interventi idonei con Decreto Ministeriale n. 1269 del 27.09.2023 del MUR per la realizzazione di 50 posti letto da destinare a residenze universitarie, comprendente una molteplicità di funzioni sociali tra le quali social housing e coworking. L’immobile dunque, non perderà il suo valore storico ed ancor più sociale che per anni lo ha contraddistinto, ed il progetto finanziato con fondi della programmazione unitaria e FSC(Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), sarà realizzato elaborando un mix di spazi capace di garantire l’integrazione tra differenti fasce e nuclei sociali, al fine di favorire la coesione necessaria alla costruzione di comunità, con l’intento di realizzare unità abitative destinate a nuclei sociali coinvolti in situazioni di disagio abitativo.

Si tratta di una mixitè di utenti: studenti universitari fuori sede, giovani coppie, giovani soli, famiglie monogenitoriali, anziani. L’intervento grazie a processi di partenariato e concertazione istituzionale, sarà protagonista di un ambizioso progetto di valorizzazione dell’immobile in termini di estetica e fruizione sociale e si farà al contempo propulsore di politiche sociali rigenerative dell’intera area”.

Nelle more è stato sottoscritto un protocollo d’intesa, che consente alla stessa Puglia Valore Immobiliare srl (R.U.P. arch. Carmen D’Onghia) di poter procedere con lo studio di fattibilità che si prevede verrà affidato entro dicembre.