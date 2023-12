Corso online: le dritte per promuoverlo (e venderlo)

Come si può evincere facilmente assistendo allo scorrere del contesto contemporaneo dinanzi ai nostri occhi, il mondo è cambiato completamente rispetto allo scorso ventennio. Una trasformazione epocale ha interessato ogni branca della nostra società, spinto da fattori cruciali come l’avanzamento della globalizzazione e del progresso tecnologico a trecentosessanta gradi. Risulta indubbio, ormai, quanto l’utilizzo di dispositivi di ultima generazione abbia permeato nel quotidiano di ognuno di noi, permettendoci di attingere ad un ampio ventaglio di opportunità eterogenee.

La comunicazione in rete rappresenta una componente necessaria per ogni azienda e realtà lavorativa. Per questo motivo, il web rappresenta una importante arena di sfide e opportunità da cogliere, non prima di aver sviluppato le giuste competenze. Sempre online, è possibile godere di moltissime soluzioni formative da remoto, rendendo questo mercato particolarmente remunerativo.

Molti professionisti, oggi, mettono a disposizione le loro competenze dietro corrispettivo grazie a dei corsi online. Naturalmente in base alla tipologia di corso che si intende promuovere, al target a cui si ambisce e al budget che si ha a disposizione si valuta se è il caso di creare una pagina web strutturata apposta a fini promozionali – e a tal proposito Luca Orlandini, specializzato in questa attività di digital marketing, ci aiuta a comprendere quando una landing page è necessaria – o se sono sufficienti i canali comunicativi di cui già si dispone.

Ovviamente, per poter avere successo nel sempre più affollato panorama della formazione online, occorre innanzitutto avere un’idea vincente e, successivamente, studiare i passaggi necessari per poterlo realizzare e promuovere nel migliore dei modi. Questo approfondimento nasce proprio con lo scopo di fornire alcune nozioni e consigli relative allo studio del funnel di vendita e delle varie opzioni promozionali che possono essere inseguite per assicurarsi la buona riuscita e la diffusione del proprio corso di formazione online, a prescindere dal tipo di lezione presentato.

Definire il target

Un primo, importante, step per poter promuovere al meglio il proprio corso online è definire la nicchia di mercato a cui rivolgersi. I corsi, del resto, devono essere necessariamente indirizzati verso una specifica categoria di professionisti o aspiranti tali. Anche la promozione online del corso viene semplificata e, oltretutto, implementata attraverso la definizione del target, permettendo di massimizzarne i risultati attraverso scelte mirate. Partendo dai prototipi di clienti, ossia dalle buyer personas, è possibile facilitare la creazione delle campagne promozionali per il proprio percorso di formazione.

Promozione multicanale

Farsi conoscere dal proprio pubblico è il primo step cruciale per promuovere e vendere il proprio corso in modo efficace. Per farlo, è necessario optare per una soluzione multicanale, ossia per la creazione di contenuti differenti con cui poter far sentire la propria voce al meglio. Oggi, sono diversi i contenuti promozionali che è possibile creare in rete: dai podcast di interviste agli articoli blog, fino ad arrivare alla creazione di post sui diversi canali social disponibili. Ovviamente, sia il taglio che la scelta delle piattaforme per la promozione dei corsi dovranno rispecchiare le scelte fatte in funzione del proprio target di riferimento.

Organizzazione di eventi offline

Sebbene i corsi online rappresentino un investimento decisamente più contenuto rispetto alla creazione di classi in presenza, un ottimo modo per promuovere e fidelizzare persone all’iniziativa è manifestando la propria presenza. Per farlo, organizzare un evento offline relativo alla pubblicizzazione del corso e dei suoi obiettivi formativi potrebbe essere un’ottima soluzione, sia al lancio del corso, per poter far sentire la propria presenza sul mercato, ma anche dopo aver affermato il corso sul panorama di riferimento, in modo tale da mantenere la pletora di clienti interessata ai propri contenuti formativi.