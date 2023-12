Crollo scaffali nella Corte d’Appello di Bari, chiesta archiviazione

La Procura di Bari ha chiesto l’archiviazione dell’indagine per lesioni personali colpose nei confronti di quattro operai indagati per il crollo degli scaffali avvenuto il 28 settembre 2022 nell’aula magna della Corte d’Appello di Bari. Il crollo avvenne mentre erano in corso attività per le elezioni politiche, cinque dipendenti riportarono lesioni e uno di loro fu trasportato al Policlinico di Bari. Le lesioni, però, rientrerebbero per la procura “nella competenza del Giudice di Pace e assoggettate a regime di procedibilità a querela di parte”. Dei cinque feriti solo uno presentò querela ma otto mesi dopo, ovvero cinque mesi oltre il limite previsto di tre mesi.