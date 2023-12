La natività raccontata dagli artigiani, in mostra “Spacca Bari”

Presepi artigianali e materiali riciclati. Torna SpaccaBari, la mostra della natività – ideata da Biagio Diana – che quest’anno compie 19 anni. Punto di riferimento e patrimonio culturale della città, la mostra è la festa dell’artigianato: un modo per tramandare una storia importante alle nuove generazioni. Con materiali di riuso e grazie alla passione e maestria di tanti professionisti del settore, questa mostra contribuisce a trasmettere una tradizione di grande sentimento collettivo, quella del presepe, che in ogni città è diverso, da Betlemme fino a Bari, attraversando il Mediterraneo. E i presepi nel Fortino non sono solo pugliesi. Ad aver scelto Bari per esporre ci sono anche artigiani che provengono da altre regioni. La mostra viene regolarmente visitata anche dai bambini delle scuole primarie. La mostra resterà aperta fino all’1 gennaio dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 21, mentre il 24 dicembre e il 31 gennaio sarà visitabile dalle ore 10 alle 16.