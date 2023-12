Legge sull’edilizia in Puglia, arriva l’ok del Consiglio

Il Consiglio regionale pugliese, all’unanimità dei presenti e con alcune modifiche apportate attraverso degli emendamenti, ha approvato la nuova legge sull’edilizia che va a sostituire il cosiddetto Piano casa. La nuova legge consente, tra l’altro, interventi di ristrutturazione edilizia con importanti bonus volumetrici nelle zone B e C e nelle zone rurali. Per quanto concerne le zone residenziali, si potrà aumentare la volumetria di un immobile del 20% entro il limite dei 300 metri cubi. Nelle zone rurali, invece, si potranno aumentare le volumetrie del 20% nei limiti dei 200 metri cubi. In quest’ultimo caso, però, non saranno concessi cambi di destinazione d’uso. Per quanto riguarda le demolizioni, sarà possibile aumentare le volumetrie del 35% con un limite di 200 metri cubi nelle zone rurali. In alcuni casi, è prevista la possibilità di utilizzare i bonus edilizi anche nelle zone D o F interamente intercluse all’interno di zone omogenee B e C, per acquisire risorse da vincolare alla realizzazione di interventi di recupero e riqualificazione di edifici ricadenti in zone A e per consentire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale popolare.