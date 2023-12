Nuova giunta a Foggia, in pole position anche l’assessore Galasso

Sono ore concitate per il sindaco di Foggia, Maria Aida Episcopo, per la predisposizione della sua squadra di giunta. E secondo voci sempre più concrete come assessore ai Lavori pubblici e Urbanistica ci sarebbe l’assessore ai Lavori pubblici di Bari, Giuseppe Galasso. Quest’ultimo è ormai a conclusione di mandato con Decaro e si troverebbe solo per sei mesi a ricoprire il doppio incarico per poi “avvicinarsi” alla sua residenza e restare quindi a Foggia. Per quanto riguarda gli altri nomi dell’esecutivo si parla di Davide Emanuele al Bilancio e Alice Amatore alla Cultura, Giulio De Santis al Legale e Contenzioso, Mimmo Di Molfetta ad Istruzione, Sport e Politiche Giovanili.