Bari e la lunga fila per la mensa: la foto diventa virale

La foto è stata pubblicata dal professore Roberto Bellotti ed è diventata subito virale. Ritrae decine di studenti in via Amendola, in fila in mezzo alla strada per accedere alla mensa universitaria. “Ecco Bari città universitaria”, commenta ironicamente il professore. E la foto, come detto, è diventata subito virale con centinaia di commenti. “Passo quotidianamente da quel pezzo di strada – si legge tra i commenti – e quella processione silenziosa, lunga e dolente mi intristisce molto. Se a queste condizioni di negazione di servizi e diritti si aggiungono i costi di alloggi proibitivi, servizi universitari collegati spessissimo di bassissimo livello il quadro è completo e disastroso! Le classifiche non servono a nulla se non fanno i conti con chi ne vive le amare conseguenze. Questi sono eroi quotidiani, senza gloria, purtroppo”.