Bari, falò con immondizia per strada: il degrado del Libertà

Falò per strada persino bruciando immondizia. Materassi e rifugi improvvisati anche davanti ai cancelli delle scuole. Nel rione Libertà è emergenza senzatetto e i residenti sono esasperati. “Qui si vive con la paura – raccontano – e i nostri appelli all’amministrazione cadono nel vuoto. Ma è possibile che si possano accendere falò per strada e nessuno dica nulla?”. La situazione sta diventando drammatica non solo in corso Italia: i senzatetto si sistemano un po’ ovunque, anche davanti ai cancelli delle scuole o ai portoni, rendendone difficile l’accesso.