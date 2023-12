Bari, in piazza Umberto arriva la pista di pattinaggio

Il via libera alla fine è arrivato: la pista di pattinaggio a Bari ci sarà. Sono iniziati in queste ore i lavori per l’installazione della pista in piazza Umberto. Così da mettere a disposizione delle famiglie delle attrazioni in più rispetto a quelle già presenti. Rispetto allo scorso anno infatti, per i più piccoli, oltre al Villaggio di Babbo Natale, è stato installato solo un trenino e una giostra a premi. Tra il disappunto di molte famiglie che in queste giornate si stanno riversando proprio in piazza Umberto per regalare dei momenti spensierati ai più piccoli.