Bari, Nicola Lagioia racconta giovedì ‘Come si diventa lettori’

Nicola Lagioia al Teatro Kismet di Bari per raccontare come Si diventa lettori. È il titolo della lezione monologo di cui lo scrittore, presidente onorario del TRIC Teatri di Bari, è protagonista giovedì 14 dicembre alle 21. Nell’evento speciale della Stagione ‘Bagliori’, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari, il vincitore del Premio Strega tesse un elogio della letteratura, in cui “si evince che diventare lettori è sempre una scommessa vinta, al di là di ogni vantaggio pratico”. Portando sul palco la sua personale esperienza di lettore, prima ancora che scrittore, Lagioia racconta di come si può leggere per arrivare a sentire il mondo, gli altri e se stessi con una diversa intensità. Tra racconto autobiografico e immersione nella storia della grande letteratura, Nicola Lagioia racconta un’educazione sentimentale attraverso i libri. L’incontro è un’anteprima della rassegna letteraria che Lagioia cura ogni anno al Teatro Kismet, il cui programma ufficiale sarà reso noto nelle prossime settimane.