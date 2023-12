Schiaffeggia l’ex compagno di classe, 17enne, procurandogli una lesione al timpano di un orecchio. È accaduto nella giornata di ieri, in un liceo di Bari. Il giovane, coetaneo del ragazzo ferito, si era recato a scuola per salutare gli ex docenti e compagni dopo essersi trasferito in un altro liceo. Proprio nel momento in cui si trovava in classe, secondo quanto emerso, infastidito da un coetaneo intento a registrare un video, si sarebbe innervosito schiaffeggiando quest’ultimo.

Foto repertorio