Dalla statale 100 a via Napoli, caos traffico a Bari

E’ in corso nuovamente l’intervento urgente su via Napoli in prossimità della intersezione con viale Di Maratona e fino a via Caracciolo sul tronco fognario per lavori urgenti dell’AQP. Operai con movieri per viabilità ancora al lavoro finora. La polizia locale invita a scegliere percorsi alternativi perché è prevista la chiusura di un tratto di via Napoli. Per un mezzo in avaria invece disagi sulla statale 100 all’altezza di Ikea. Anche in questo caso la polizia locale consiglia percorsi alternativi.