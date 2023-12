Imprenditrice trovata morta in casa, in corso le indagini

Una donna di 73 anni è stata trovata priva di vita in un’abitazione di via Crocefisso, a Milano. La donna, Fiorenza Rancilio, figlia di un noto immobiliarista, gestiva gli immobili ereditati da suo padre. È stata ritrovata con un’evidente lesione alla testa. Nell’appartamento in cui è stata ritrovata la donna, situato al nono piano di uno stabile in pieno centro, protetto da sistemi di sicurezza, c’era anche il figlio, 35enne, in stato confusionale per l’effetto degli psicofarmaci assunti.

Secondo quanto emerso dai rilievi, da poco conclusi, non ci sono segni di effrazione. A dare l’allarme è stata la domestica. Il corpo della donna era coperto, al suo fianco c’era il figlio. Sono attualmente in corso le indagini per verificare lo stato psichico del giovane tramite la consultazione dei documenti ritrovati nell’abitazione. Inoltre sono in corso gli esami su alcuni oggetti per appurare l’eventuale compatibilità con le ferite in quanto sono assenti segni visibili di sangue. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio.

