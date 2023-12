I “Nipoti di Babbo Natale” nelle Rsa di Bari: “Così realizziamo sogni”

I desideri sono i più disparati: un televisione, un santuario da visitare, una tuta. Ma c’è anche chi chiede i Pooh oppure una cena da condividere in compagnia. I nonni di tutta Italia – ospiti delle Rsa – esprimono ai “Nipoti di Babbo Natale” il loro desiderio per la festa più bella dell’anno. Un desiderio – che grazie alla rete – verrà quasi sempre realizzato. Il progetto “I nipoti di Babbo Natale”, nasce da un’idea di Katerina Neumann, una ragazza originaria della Repubblica Ceca. Nel 2017, la radio nazionale del suo Paese ha realizzato e promosso questo progetto, al quale hanno partecipato centinaia di case di riposo e grazie al quale quasi 14mila anziani hanno visto realizzato un desiderio. Un progetto abbracciato da “Un Sorriso in Più Onlus” affinché nessun anziano si senta solo a Natale. In cinque anni sono state realizzate 25mila donazioni. “La sua bellezza e la sua forza stanno innanzitutto nella possibilità, che viene data agli anziani, di poter esprimere un desiderio. Può sembrare una cosa banale, ma per un anziano ospite di una casa di riposo, in una fase della vita in cui sono principalmente altri a decidere per lui, riscoprire una dimensione di ascolto di sé e di legittimazione di un desiderio, è qualcosa che può portare nuova linfa e nuova vita – si legge sul sito del progetto – Vedere i propri desideri realizzati sarà un momento di gioia e di gratificazione, soprattutto per gli anziani più soli: sapere che qualcuno ha pensato a loro, che qualcuno ha dedicato del tempo e delle risorse per regalare loro un momento di felicità, li farà sentire più importanti e meno soli. Allo stesso tempo ogni nipote potrà vivere e sperimentare la gioia del dono, ritrovando il vero senso del Natale”.

Anche alcune Case di riposo di Bari e provincia hanno aderito al progetto. Da Villa Giovanna, San Girolamo, ad esempio, Nicola ha il desiderio di poter colorare un album di paesaggi; Tommaso, desidera un rasoio taglia capelli e barba; Giuseppe una tuta ginnica celeste. E poi c’è Domenica che da Santo Spirito chiede una “sciarpa” per riscaldare “questo Natale lontano dai familiari”. Nipoti di tutta Italia, uniamoci: i nostri nonni sperano di ricevere il regalo desiderato da scartare sotto l’albero. Chissà se – con il passaparola e la magia che in alcune occasioni internet regala – saremo in grado di accontentarli. Per info – www.nipotidibabbonatale.it