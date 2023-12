Neonata morta nel Barese, non si esclude soffocamento per rigurgito

Sarà necessario attendere l’esito degli esami di laboratorio per stabilire la causa del decesso della neonata di appena dieci giorni morta lo scorso 8 dicembre nel Barese. L’autopsia, eseguita nel pomeriggio di ieri nell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari dal professor Biagio Solarino, non ha escluso l’ipotesi soffocamento dovuto a un rigurgito post poppata. Sul corpo della neonata non sono stati riscontrati segni di violenza. La piccola, originaria di Terlizzi, è stata trasportata in ospedale a Corato dai familiari senza vita e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla da parte di medici e infermieri del pronto soccorso dell’Umberto I.