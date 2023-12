Perde la sua casa in un incendio a Triggiano, raccolta fondi

Allietava la comunità di Triggiano, in provincia di Bari, col suono del suo violino. Oggi Rosa ha perso la sua casa, dopo un incendio sabato scorso, mentre Gnocchi, il suo amato gattino, risulta ancora smarrito. Per Rosa si è scatenata un’ondata solidale online. Sulla piattaforma GoFundMe sono stati raccolti infatti, in tre giorni, 6.800 euro.

“Una persona meravigliosa che ha sempre aperto il suo cuore e la sua casa a chiunque ne avesse bisogno. Il 9 dicembre l’abitazione si è incendiata accidentalmente – scrive l’organizzatrice, Alessia De Tommaso – con Rosa all’interno”. “Lei sta bene – racconta – piccole ustioni, ma dentro è bruciata esattamente come la sua casa. Immaginate di perdere tutto quello che avete in un attimo, di essere immersi dalle fiamme e non avere il tempo di prendere neanche entrambi i vostri gattini”. In aiuto di Rosa sono arrivate 160 donazioni online.