Violenza di genere, in Puglia ok a fondo di solidarietà per vittime

“Finalmente la Puglia si dota di strumenti finalizzati nel concreto al contrasto della violenza di genere. Mai più violenze sulle donne ma perché questo non sia solo uno slogan era necessario dotarsi di misure concrete”. Lo ha dichiarato Giacomo Conserva, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, in merito all’approvazione dell’emendamento che prevede l’istituzione di un fondo di solidarietà per le vittime di violenza di genere.

“Lo reputo fondamentale – ha proseguito Conserva – la Lega aveva già presentato nel 2021 una pdl per la nascita di un fondo di solidarietà. In quel momento non c’erano le risorse per garantirne la nascita. Adesso finalmente, all’unanimità il consiglio regionale vota a favore di questa misura. È una misura personale di carattere economico, che è cosa diversa e alternativa rispetto alle misure economiche nazionali previste per il contrasto alla povertà” – ha concluso.

foto freepik