Asl Bari, rispettati i tempi per gli interventi ortopedici

Negli ospedali dell’Asl Bari tutti gli interventi ortopedici vengono eseguiti nei tempi previsti dai codici di priorità del Piano nazionale di governo delle liste d’attesa del ministero della Salute, ossia entro 30 giorni per le urgenze, 60 giorni i casi gravi, 180 per i meno gravi, 12 mesi per i differibili. Lo comunica l’Asl Bari. Sono stati 3.234 gli interventi chirurgici eseguiti nei primi undici mesi dell’anno, di cui 2.305 a carattere d’urgenza e 929 programmati, oltre a 1.012 interventi in day service per un totale di 4.246. “L’azienda sanitaria – commenta il direttore generale Antonio Sanguedolce – è ora in grado di garantire ai cittadini, in regime istituzionale, gli interventi di chirurgia ortopedica nei tempi previsti dalle classi di priorità. Determinante, in tal senso, è stato il ruolo dell’organizzazione dipartimentale delle unità operative di ortopedia della ASL, attraverso un’innovativa organizzazione del lavoro ed una ragionata distribuzione delle attività nei vari presidi ospedalieri”. Il dipartimento di Ortopedia e Traumatologia anche nel 2023 si è segnalato principalmente per le ottime performance nelle fratture del femore operate entro 48 ore.