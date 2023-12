Bari, tutto pronto per le ciclabile light di San Cataldo

E’ tutto pronto. Saranno realizzate le piste ciclabili light nel municipio 3, a partire dal lungomare monumentale Starita, in prossimità della Fiera del levante, mettendo in connessione la ciclabile del lungomare IX Maggio di San Girolamo – Fesca con quella del lungomare di San Cataldo. Non si ferma l’amministrazione di fronte alle polemiche che si sono susseguite proprio per la realizzazione delle ciclabili mal digerite da commercianti e residenti. Le ragioni sono legate al restringimento delle careggiate necessario per la loro realizzazione. Già la pista di viale Japigia è stata al centro di un lungo dibattito finito anche in consiglio comunale. Stesso discorso per le piste di via Matarrese e corso Vittorio Emanuele. Per il momento, però, il Comune non sembra intenzionato ad abbandonare l’idea di nuove ciclabili che collegano più quartieri tra loro r che consentano a quanti utilizzano la bici di potersi muovere ormai su buona parte della città.