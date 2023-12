Finisce fuori strada con auto, muore un 58enne nel Brindisino

Un uomo di 58 anni è morto in un incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri nel Brindisino, sulla ex statale 16, tra Ostuni e Fasano. Il 58enne era a bordo della sua auto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che è uscito fuori strada. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire l’accaduto. I tentativi dei soccorritori di rianimare l’uomo sono risultati vani. L’incidente si è verificato a circa due chilometri dal centro abitato di Ostuni.