Fulmine si abbatte su campo di calcio in Brasile, un morto

Un’altra incredibile tragedia è accaduta in Brasile, dove durante una partita di squadre amatoriali un calciatore è morto e altri sei sono rimasti feriti da un fulmine. Il 10 dicembre nel Comune di Santo Antonio Da Platina, in Brasile una saetta ha colpito un campo di calcio dove stavano giocando dei ragazzi nell’ambito della Coppa Amatoriale Brasiliana. Uno di loro di 21 anni, Caio Enrique, è morto. Il giovane calciatore del Santo Antonio da Plata è stato colpito da un fulmine durante la partita contro l’Uniao Japirense e nonostante gli sforzi dei medici non è riuscito a riprendersi. Il fulmine si è poi diffuso sul campo e diversi giovani sono stati colpiti. Sul posto dell’incidente è intervenuto un nutrito contingente di poliziotti e soccorritori.