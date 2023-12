Inseguono ladri nel Barese, feriti due carabinieri

Due carabinieri sono rimasti lievemente feriti nel corso di un inseguimento avvenuto nella serata di ieri a Giovinazzo (Bari). I militari, medicati nell’ospedale San Paolo di Bari, sono stati dimessi: hanno riportato una prognosi di cinque giorni. Secondo quanto ricostruito, i due erano impegnati in attività di monitoraggio del territorio quando avrebbero notato un tentativo di furto. A riferirlo è il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, che ha raggiunto i carabinieri in ospedale per “portare tutta la vicinanza e il sostegno della comunità”. “I due militari”, spiega il primo cittadino, sono rimasti “feriti dopo aver intercettato e inseguito alcuni malviventi in procinto di rubare un’auto”. Sollecito ringrazia “l’Arma perché sta ingaggiando con determinazione una dura lotta contro” chi è “specializzato nel furto d’auto” e che alimenta “una organizzazione criminale di non poco conto”. “Ieri è andata male per lo Stato ma non potrà finir sempre bene per questi delinquenti – continua – lo Stato è più forte, la nostra determinazione è più forte”