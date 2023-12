Pazzo inverno, weekend al freddo. Ma è atteso caldo anomalo

Maltempo al centro-sud con neve fino in collina e un weekend con temperature sotto la media, poi arriva caldo anomalo. E’ quanto annuncia Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it Un ciclone porterà infatti la temperature di 5-7°C sotto media. Sono, inoltre, previste piogge in trasferimento dalla Toscana verso Abruzzo e Molise con neve sugli Appennini oltre i 1100-1300 metri. Il sistema perturbato raggiungerà anche il Sud con un brusco calo delle massime che dai 25-28 gradi anomali di ieri si riporteranno nelle medie. Venerdì 15 dicembre, assisteremo ancora a instabilità e rovesci al Sud e sul Medio Adriatico con altre nevicate sugli Appennini, fino a quote collinari. Al Nord splenderà il sole, a tratti disturbato dal vento sulle Alpi di confine e dalle nebbie anche fitte in Pianura Padana. Sabato sarà ancora freddo, poi, da domenica pomeriggio arriverà, ad iniziare dalle Alpi, l’effetto di un anticiclone che invertità la dendenza e i termometri saliranno anche di 10°C sopra la media.

In seguito la colonnina di mercurio salirà in modo sensibile quasi ovunque, ma soprattutto dalla collina in su. “Con questo tipo di blocco anticiclonico – spiega Garbinato – non escludiamo infatti frequenti nubi basse o nebbie nelle pianure del Centro-Nord”. Nel dettaglio: – Giovedì 14. Al nord: cielo a tratti nuvoloso e nebbioso in pianura, sole in montagna. Al centro: instabile con rovesci e neve a 1300 metri. Al sud: spiccata instabilità con piogge e temporali locali. – Venerdì 15. Al nord: soleggiato, locali nebbie. Al centro: instabile sul medio Adriatico con neve in collina. Al sud: instabile sul basso Tirreno e sulla Sicilia orientale. – Sabato 16. Al nord: soleggiato, ma con nebbie in pianura e più freddo. Al centro: residua instabilità sul medio Adriatico con residue nevicate sui 400 metri. Al sud: in prevalenza stabile. Tendenza: domenica più stabile e via via con temperature in aumento ad iniziare dalla montagna.