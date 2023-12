Al via il Medibex a Bari, Decaro: “Valorizziamo economia territorio”

Prende il via oggi, a Bari, in piazza Massari, la prima edizione del Medibex – Mediterranean Beer Experience, il festival della filiera pugliese della birra artigianale. Si tratta di un’iniziativa del Comune di Bari, che rientra all’interno del programma per il sostegno all’economia di prossimità di Bari 2022-2024 realizzata con il supporto della Regione Puglia attraverso il Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare 2023, e la collaborazione della CNA Puglia.

Un calendario ricco di eventi, per un weekend dedicato interamente all’arte della birra made in Puglia, che si snoderà tra incontri con esperti, ma anche concerti e degustazioni, a partire da oggi, sino al 18 dicembre. “Inizia una settimana importante per un settore altrettanto importante a livello economico per il nostro territorio – ha dichiarato il sindaco di Bari, Antonio Decaro – ci sono tredici aziende, birrifici, 80 tipologie di birre che possiamo degustare in questo fine settimana, senza eccedere. La birra va degustata. Sarà un modo anche per conoscere un mondo che è quello della birra artigianale attraverso talk, dibattiti pubblici con esperti del settore. Un pezzo importante dell’economia del nostro territorio, in questa maniera, insieme alla regione pensiamo di sostenerlo” – ha concluso.

Dopo l’inaugurazione, con il taglio del nastro alla presenza delle autorità del Comune di Bari (Antonio Decaro), Regione Puglia (Francesco Paolicelli), Cna Nazionale (Rosamaria Derosa), Cna Puglia (Giuseppe Riccardi), a partire dalle 18.30 renderà il via il ricco calendario di eventi. Ecco il programma per la giornata di oggi: ore 18.30 – Music Design Mr. Marco Iacobone & Live Performance Mary (Diamond Sister); Ore 19.00 – Live Music Tacita Musa; Ore 21.00 – Live Performance Baila – Omaggio a Zucchero Fornaciari; Ore 23.00 – Music Design Mr. Giuclaudio; Ore 00.00 – Chiusura Villaggio del Gusto

Gli eventi proseguiranno nella giornata del 16 dicembre, a partire dalle 10 del mattino, in cui è prevista l’apertura dell’area Sapori ed Area Saperi. Successivamente, alle ore 10.30 si terrà la Tavola rotonda sulla Legge Regionale della Puglia sulla Birra Artigianale. Relatori: Francesco Paolicelli (Regione Puglia – Presidente Commissione IV – Sviluppo Economico), Carla Palone (Comune di Bari – Assessorato alla Città Produttiva), Vittorio Ferraris (Presidente nazionale UnionBirrai), Domenico Loiacono (CNA Puglia – Presidente Mestieri Produttori Bevande); Ore 11.30 – Tavola rotonda sul tema della sicurezza stradale e del consumo responsabile. Relatori: Lorenzo Moretti (Fondazione Ciao Vinny), Michele Palumbo (Comandante Polizia Municipale di Bari); Ore 12.00 – Piccoli birrifici indipendenti. Birra artigianale italiana e Fiscalità. Relatori: On. Gianmauro Dell’Olio (Vicepresidente Commissione Bilancio Camera dei Deputati) Vittorio Ferraris (Presidente Nazionale Unionbirrai); Ore 12.30 – Tavola rotonda su “La storia, il mercato del sistema birraio italiano”. Relatore: Prof. Giuseppe Perretti (Università di Perugia, collabora con rivista Imbottigliamento editore tecniche nuove); Ore 13.00 – Cooking Show a cura FIC Puglia. Relatore: Salvatore Turturro (Associazione Cuochi Baresi)

Nel pomeriggio, a partire dalle 16.30, sarà il turno della Tavola Rotonda su Storia, mercato del sistema birraio in Italia. Relatore: Prof. Giuseppe Perretti (Università di Perugia, collabora con rivista Imbottigliamento editore tecniche nuove; Ore 17.00 – Tavola Rotonda: Il Gluten Free buono per tutti – La gastronomia senza glutine non teme il confronto sulla qualità. Relatore: Alfonso del Forno (Giornalista Enogastronomico, fondatore di Nonsologlutine e UB tester); Ore 17.30 – Tavola Rotonda sul riutilizzo delle trebbie Relatore: Prof. Pasquale Filannino (Università di Bari – dip. del Suolo, della Pianta e degli Alimenti); Apertura Serale Eventi: Presenta: Alessandro Antonacci (leZanzzare); Ore 19.00 – Music Design Mr. Dhavid; Ore 21.00 – Live Performance “Vaskomodi vs Lig’house” – Omaggio a Vasco vs Ligabue; Ore 23.00 – Music Design Mr. Dhavid; Ore 00.00 – Chiusura Villaggio del Gusto.

Dalle 9 alle 13 ci sarà anche una “Tasting area” dove si terrà il BdA • XMAS BEERS 2023- concorso che premia le migliori birre di Natale artigianali italiane III ed. Ma ci saranno anche altri momenti dedicati, in particolare, alla degustazione. Alle 16 si terrà invece il BeerLab con degustazione birre artigianali pugliesi. Alfonso del forno e il Birraio; 17.00 BeerLab con degustazione birre artigianali pugliesi. Alfonso Del Forno e Vincenzo Donateo “Degustazioni alla Cieca”; 18.00 BeerLab con degustazione birre artigianali pugliesi. Alfonso Del Forno e il Birraio ed il “Vespa Club Bari“

Il 17 dicembre, dopo l’apertura, prevista sempre per le 10, si terrà alle 10.30 la Tavola rotonda sul turismo brassicolo con studio del “Caso Orval – Storytelling dal Belgio al mondo” Relatori: Sabrina Smaniotto, Valter Quistini, Pierantonio Beretta (AISDO – Ambasciata Italiana Sossons d’Orvaulx-Cavalierato d’Orval); Ore 11.00 – Tavola rotonda sulle leggi regionali e sui territori: Provincia autonoma di Trento e Puglia. Relatori: Sabrina Smaniotto (Presidente associazione Birrifici Trentino), Leonardo Manganelli (Slow Food – Condotta di Bari); Ore 12.00 – BeerLab con degustazione birre Trappiste dell’Abbazia di Orval (Belgio) in abbinamento con formaggi pugliesi. Relatori: Rosamaria DeRosa (Titolare Caseificio Derosa – Pallone di Gravina), Sabrina Smaniotto ((AISDO – Ambasciata Italiana Sossons d’Orvaulx-Cavalierato d’Orval), Antonio Fracchiolla (Cheese expert); Ore 13.00 – Cooking Show a cura FIC Puglia. Relatore: Salvatore Turturro (Associazione Cuochi Baresi)

Nel pomeriggio, alle 16.30 si terrà la Tavola Rotonda: Il Gluten Free buono per tutti – La gastronomia senza glutine che non teme il confronto sulla qualità. Relatore: Alfonso del Forno (Giornalista Enogastronomico, fondatore di Nonsologlutine e UB tester); Ore 17.00 – Tavola rotonda sul turismo esperienziale con il caso “Torre Guaceto una riserva naturale con una passato sulla birra”. Relatore: Rocky Malatesta (Presidente consorzio Torre Guaceto). Dalle 19 si terrà l’apertura serale degli eventi con Music Design Mr. GianVi Zonno; Ore 21.00 – Live Performance Denny Music; Ore 23.00 – Music Design Mr. Pasquale 33; Ore 00.00 – Chiusura Villaggio del Gusto

Il Beer Tasting prenderà il via a partire dalle 10.30 con il BeerLab dove è prevista la degustazione di birre artigianali pugliesi con Alfonso Del Forno e il Birraio; Ore 11.30 BeerLab con degustazione birre artigianali pugliesi. Alfonso Del Forno e il Birraio; Ore 12.30 BeerLab con degustazione birre artigianali pugliesi e sigaro Toscano. Alfonso Del Forno, Enzo Scivetti e il Birraio; Ore 16.00 – Le Birre del Trentino con la birraia Pugliese. Relatori: Alfonso Del Forno, Sabrina Smaniotto (Presidente Associazione Birre del Trentino) Lucia Del Vecchio (Titolare Birrificio 5+); Ore 17.00 BeerLab con degustazione birre artigianali pugliesi e sigaro Toscano. Alfonso Del Forno, Enzo Scivetti e il Birraio; Ore 18.00 BeerLab con degustazione birre artigianali pugliesi sempre con Alfonso Del Forno e il Birraio.

La giornata conclusiva è quella del 18 dicembre, giornata in cui sarà dedicato spazio alla formazione Ho.Re.Ca. Ecco il programma completo: ore 09.30 – Registrazione Partecipanti; Ore 10.00 – CNA e gli imprenditori a cura CNA Puglia. Relatore: Antonella Gernone (direttore CNA Bari); Ore 10.30 – Tavola rotonda “beer & food il format per competere” Relatori: Franco Spagnuolo (specialist Ho.re.ca), Roberto Covolo (Comune di Bari); Ore 11.00 – Tavola rotonda su fiere ed internazionalizzazione a cura Unioncamere. Relatore Luigi Triggiani (Unioncamere Puglia); Ore 11.30 – Tavola rotonda: Lavorare con il gluten free: il mercato, le normative e le prospettive commerciali. Relatore Alfonso Del Forno (Giornalista Enogastronomico, fondatore di Nonsologlutine e UB tester); Ore 12.00 – Master Class Birra & Mixology. Relatore Claudio Lepore (Bar project). Relatori Andrea Salamida e Eligio Romanazzi; Ore 12.30 – Tavola rotonda: La comunicazione della birra nel mondo HORECA. Relatori: Michele Pacino (Baffetto food), Francesco Selicato (Beer blogger, Food Idea Agency), Mario Bolivar (Food critic, organizzatore di eventi), Alessandro Magistro (Magistro e creativi associati). Moderatore: Paola Sorrentino (Delegato CIF CNA); Ore 13.30 – Cooking Show a cura FIC Puglia. Relatore: Salvatore Turturro (Associazione Cuochi Baresi).

Ore 18.00 – Premiazione BdA • XMAS BEERS 2023 Premiano: A. Decaro (Sindaco Città di Bari), Simone Monetti (Direttone UnionBirrai), Antonella Gernone (CNA Bari), Massimiliano Dell’Aera (Organizzatore Mastro Panettone): Apertura Serale Eventi: Presenta: Alessandro Antonacci (LeZanzzare); Ore 19.00 – Music Design Mr. Pasquale 33 B2B ft. Mr. IACO; Ore 21.00 – Live Performance “Savio Vurchio, Peppe Fortunato, Gianni Binetti” Ore 23.00 – Music Design Mr. Pasquale 33; Ore 00.00 – Chiusura Villaggio del Gusto. Per il “Beer Tasting” di questa giornata l’avvio è previsto sempre alle 10.30 con il BeerLab e la degustazione di birre artigianali pugliesi. Alfonso Del Forno e il Birraio; Ore 11.30 BeerLab con degustazione birre artigianali pugliesi. Alfonso Del Forno e il Birraio; Ore 12.30 BeerLab con degustazione birre artigianali pugliesi e sigaro Toscano. Alfonso Del Forno, Enzo Scivetti e il Birraio; Ore 16.00 BeerLab con degustazione birre artigianali pugliesi. Alfonso Del Forno, il Birraio; Ore 17.00 BeerLab con degustazione birre artigianali pugliesi e sigaro Toscano. Alfonso Del Forno, Enzo Scivetti e il Birraio.