Bari, la Banda musicale Interforze celebra il Natale in concerto

Giovedì 14 dicembre, la “Banda Musicale Interforze” del Presidio Militare di Bari, si è esibita, alla presenza di autorità civili e militari, nel tradizionale concerto natalizio nella Sala Polifunzionale dell’Aeroporto Militare di Bari Palese. Il programma serale ha emozionato i numerosi ospiti presenti con l’esecuzione di musiche di G. Martinotti, J. De Haan, I. Berlin, R. Sheldon, C. Sharp, T. Mashina, G. Michael, J. Lennon, J. Marks e M. Carey. Questo concerto, eseguito da un complesso bandistico interforze, esprime emblematicamente la coesione e l’unità di intenti di quanti giurando fedeltà alla Repubblica e alle sue Istituzioni. Si tratta di una Banda Musicale diretta da Maestri in uniforme che mettono a fattor comune le proprie esperienze, le proprie professionalità ed esprimono, di fatto, il concetto di SQUADRA.

Al di là del colore della propria uniforme, “INSIEME” per il successo comune. “Servire il Paese” è quello che le Forze Armate e le Forze di Polizia sono abituate a fare, DA SEMPRE, occupandosi primariamente di garantire la sicurezza per terra, per mare e nei cieli, ciascuna con le proprie peculiarità, a servizio del bene comune. Anche quest’anno il concerto interforze è stato legato alla sensibilizzazione sul tema della solidarietà, sostenendo l’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma ONLUS che promuove, la ricerca scientifica attraverso l’iniziativa di raccolta fondi “DONO RICERCA, RIDONO LA VITA” e progetti di ricerca innovativi volti ad individuare nuove ed efficaci terapie e cure personalizzate.

Al termine della serata, il Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, nella veste di Comandante del Presidio Militare di Bari, dopo aver ringraziato tutti i presenti e rivolto un pensiero ai militari che anche durante le festività natalizie saranno impiegati in operazioni fuori dai confini nazionali per garantire la sicurezza della Nato, ha voluto evidenziare come “il concerto rappresenta, un tributo alla città di Bari per la vicinanza che costantemente dimostra nei riguardi delle Forze Armate ed anche un momento di profonda riflessione sulla necessità di ristabilire saldamente la Pace e la Sicurezza tra i popoli”.

Banda Interforze e Polizia di Stato – Essa è stata costituita riunendo gli organici delle Bande Militari dei reparti che operano sul territorio. In particolare è costituita dalla Fanfara del Comando delle Scuole dell’A.M./3ª Regione Aerea di Bari e da musicisti della Fanfara del Comando SUD Marittimo di Taranto, della Banda Brigata Meccanizzata Pinerolo, del Comando Legione Carabinieri Puglia e della Polizia di Stato. La direzione è affidata alternativamente ai Maestri: 1° Luogotenente Nicola Cotugno, direttore della Fanfara del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea di Bari, dal Luogotenente Carlo Resta direttore della Banda Brigata Meccanizzata Pinerolo e dal 1° Lgt. Michele Di Sabato, Direttore della Fanfara di Presidio Comando SUD Marittimo Taranto.