Bari, Natale “da ricchi”: prezzi in crescita e acquisti in netto calo

A Bari ancora non c’è stata ancora una vera e propria corsa agli acquisti. I prezzi dei regali di Natale continuano a salire, mentre stanno crollando le vendite dei negozi, soprattutto quelli di periferia. Non si risolleva e non stenta a decollare, quindi, l’andamento delle vendite al dettaglio in città, anche in questo periodo natalizio.

I negozi tradizionali, di piccola dimensione e di prossimità, nei paesi e nelle periferie, registrano addirittura cali come da mesi non capitava, benché la loro decrescita sia da tempo quasi una costante. Lo shopping anche di questi giorni in prossimità del Natale, dicono gli operatori, “è ancora fiacco”. E si respira aria di pessimismo anche per le settimane nevralgiche delle festività. A soffrire maggiormente, come già detto, è soprattutto la periferia della città. I negozi dei quartieri decentrati, hanno subito i cambiamenti nel modo di fare acquisti e più degli altri l’egemonia delle vendite online e della grande distribuzione.

Il carovita continua poi a creare complicazioni. E così anche i dati di questi primi giorni di dicembre non sono affatto positivi, e anche sotto le aspettative. “Le nostre attività sono ferme – racconta infatti Mimmo Tarantini, presidente dell’associazione ‘La Formica’, presente sul territorio ormai da quasi 6 anni. Stiamo registrando un calo delle vendite del 60-70% rispetto lo stesso periodo dello scorso anno”.

Ma se da una parte crollano le vendite dei negozi, dall’altra il prezzo dei prodotti continua ad aumentare. Secondo una indagine di Federcosumatori infatti si assiste ad un aumento medio dei prezzi del 10,2% rispetto al 2022. A registrare i rincari più elevati sono gli addobbi natalizi (+19%), i regali di ultima generazione (+14%) e i prodotti alimentari (+12%).

Nonostante tali rincari e malgrado molte famiglie si trovino ancora in situazioni di difficoltà economica, i baresi non rinunceranno del tutto ai regali di Natale, specialmente quelli per i più piccoli. Circa il 68% di chi ha effettuato acquisti in occasione del Black Friday lo ha fatto anticipando lo shopping natalizio e approfittando degli sconti, specialmente per i regali più costosi. Canale preferenziale per acquistare i regali è l’e-commerce, privilegiato dal 72% degli acquirenti più giovani, seguito dai negozi della propria città. È interessante notare, però, che rispetto al 2022 la percentuale di cittadini che non farà alcun regalo cresce al +7,2%.