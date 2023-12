Bari, San Girolamo ha la sua nuova chiesa: “Sarà ancora salvezza”

Un progetto lungo oltre 30 anni, con uno sguardo rivolto verso il mare: è la nuova chiesa di San Girolamo, inaugurata questo pomeriggio alla presenza di tantissimi fedeli e curiosi. Il progetto, come già evidenziato, è vecchio di 30 anni. La chiesa è stata costruita con i fondi dell’8X1000 per il 70%, mentre la restante parte è stata coperta dalla chiesa e dalla Diocesi per un costo totale di 2 milioni di euro, lievitato nel corso degli anni per via di aggiunte postume, ma anche il caro prezzi relativo prima all’emergenza sanitaria, poi all’aumento delle materie prime.

Ostacoli che non hanno fatto perdere la speranza e oggi, dopo molti anni, hanno permesso a quel sogno di diventare realtà. “Non è stato facile racimolare i soldi, molti si chiedevano se avesse senso o meno costruire la chiesa – ha raccontato Don Pasquale, da 12 anni nel quartiere – la nostra caparbietà e volontà di dotare San Girolamo di una chiesa capiente e in linea con i tempi dovrebbe far riflettere. La fede può rinascere ancora e può diventare un’ancora di salvezza e un appoggio. Mi auguro che il quartiere, apparentemente freddo e talvolta senza identità, ritrovi ora la sua identità, cosa che sta già avvenendo. Si sta creando già una familiarità, si esce dall’essere solo un quartiere dormitorio e residenza” – ha concluso.

“Una gioia trovarsi insieme come comunità come fratelli e sorelle in cammino insieme – ha dichiarato invece l’Arcivescovo Satriano – l’emozione che proviamo è grande. Il lungo tempo intercorso dall’inizio della progettazione fino ad oggi rende la festa ancora più sentita. Tanti sacrifici e tanta attesa trovano coronamento in questa liturgia splendida e ricca di luce divina. La chiesa di San Girolamo è stata pensata da mons. Nicodemo come realtà per creare spazi di vicinanza e di comunione in un territorio periferico della città in continua espansione. Questa chiesa sembrava non dovesse nascere, ogni volta c’era un problema. Grazie don Pasquale per il tuo impegno e il tuo perseverare dell’opera. Questa chiesa deve essere una realtà aperta in cui tutti si devono sentire accolti e amati. Auguri comunità di San Girolamo” – ha concluso.

Foto Dario Marsico