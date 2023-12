Bus finisce fuori strada nel nord Barese, nessun ferito

Il bus numero 379 della società di trasporti Marino è uscito di strada ieri sera, mentre percorreva la provinciale 231 all’altezza di Canosa di Puglia nel nord Barese. Nessuno, tra personale di bordo e i 28 passeggeri, è rimasto ferito. Le porte del mezzo sono rimaste bloccate e l’evacuazione dei passeggeri è avvenuta usando il finestrino del conducente. Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco del comando provinciale cdi Barletta. Tanto lo spavento per i passeggeri che hanno poi proseguito il viaggio a bordo di un pullman sostitutivo. Nessuna ipotesi è al momento esclusa sulle cause dell’incidente: da una distrazione del conducente all’asfalto bagnato per la pioggia.