Nel Foggiano a fuoco auto del componente comitato delle case popolari

Una Fiat Panda di proprietà di una donna che fa parte di un comitato impegnato nell’assegnazione di alloggi popolari nella città di Manfredonia nel Foggiano è stata distrutta la scorsa notte in un incendio di probabilmente do origine dolosa. Le fiamme, che sono state spente dai vigili del fuoco, hanno interessato anche un’altra auto parcheggiata nelle immediate vicinanze, una Opel Corsa. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno verificando anche la presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona. A quanto si apprende, la donna non avrebbe mai ricevuto minacce o intimidazioni.