No Sibilli no party: il Bari cade al “Picco”

Per la prima volta da inizio campionato, il Bari ha dovuto fare a meno del suo uomo più rappresentativo nonchè miglior marcatore, vale a dire Sibilli. E l’assenza dell’ex Pisa si è fatta sentire, soprattutto nel secondo tempo, con la squadra di Marino incapace di costruire pericoli alla porta di Zoet. Nel primo tempo invece, la formazione biancorossa aveva mostrato una buona lena, andando al tiro in qualche occasione. Si cercava continuità dopo il successo contro il Sudtirol ma, evidentemente, questo Bari è destinato ad un campionato di sofferenze.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida ai liguri, mister Marino deve rinunciare allo squalificato Sibilli oltre agli infortunati Diaw e Maiello. Menez è rimasto a Bari per proseguire col lavoro di recupero. Il tecnico siciliano schiera i suoi con il modulo 4-3-3. Tre le novità rispetto all’ultima formazione vista contro il Sudtirol: Dorval torna ad occupare la corsia destra al posto di Pucino, Maita prende il posto di Acampora a centrocampo e Nasti quello di Sibilli in attacco.

Nello Spezia, il tecnico D’Angelo recupera Antonucci e Dragowski, mentre deve rinunciare agli infortunati Wisniewski e Reca. L’ allenatore abruzzese si affida al modulo 4-3-2-1: confermato Zoet tra i pali, in attacco Antonucci e Verde giocano alle spalle di Esposito.

PRIMO TEMPO: Il primo squillo del match è del Bari al minuto 6 con Aramu che impegna Zoet con una conclusione da fuori area. Replica lo Spezia al minuto 12 con Antonucci che calcia a lato. Al minuto 16, Achik prova a beffare Zoet con un gran tiro dai 20 metri, ma l’estremo difensore olandese è reattivo. Ci prova anche Ricci al minuto 25 con un tentativo di sinistro che si spegne alto sulla traversa. Un minuto dopo, Achik impegna ancora una volta Zoet con una conclusione debole. Spezia vicino al gol al minuto 32 con Pio Esposito che colpisce di testa a pochi passi da Brenno, ma il suo tentativo termina alto di poco. Al minuto 39, Koutsoupias si divora la rete del vantaggio colpendo centralmente di testa su ottimo assist di Maita. E’ l’ultima azione del primo tempo che si chiude sul risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con gli stessi effettivi del primo tempo. I padroni di casa spingono subito sull’acceleratore e vanno vicini alla rete del vantaggio al minuto 47 con Hristov che colpisce di testa, ma Brenno si fa trovare pronto. Ma, in occasione della parata, il portiere brasiliano sbatte la testa contro il palo e lascia il campo al minuto 60 sostituito da Pissardo. Al minuto 67, Il tecnico del Bari Marino inserisce Edjouma e Morachioli al posto di Aramu e Koutsoupias. Spezia vicino alla rete del vantaggio al minuto 70 con Pio Esposito che colpisce di testa sfiorando il palo. La squadra ligure ci crede di più e trova la rete del vantaggio al minuto 84 con Verde che mette in rete un traversone di Cassata, deviato da Di Cesare. Cambio Bari al minuto 86: dentro Bellomo fuori Achik. Zurkowski rimedia due gialli in pochi minuti e viene espulso al minuto 95. Di Cesare prova la giocata personale al minuto 96, ma il suo tiro a giro si perde di poco a lato. Non accade più nulla sino al triplice fischio dell’arbitro Prontera: Spezia – Bari edizione 2023/24 è storia: allo stadio “Picco” termina 1-0.

PAGELLE: Maita, segnali di ripresa. Koutsoupias, serata no.

Brenno 6,5 (60′ Pissardo 6), Dorval 5,5, Di Cesare 6, Vicari 5,5, Ricci 5, Maita 6,5, Benali 6, Koutsoupias 5 (67′ Edjouma 6) , Aramu 5 (67′ Morachioli 5,5), Nasti 5, Achik 6

Marino 5

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 0

Marcatori: 84′ Verde

Ammoniti: S. Esposito, Achik, Koutsoupias, Maita, Verde, Di Cesare, Zurkowski, Elia

Espulsi: Zurkowski

Corner: 11-7

Spettatori: 7205 (385 ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI:

SPEZIA (4-3-2-1): Zoet, Elia, Esposito F., Esposito S., Bandinelli, Amian, Nikolaou (c), Antonucci, Hristov, Kouda, Verde

Panchina: Dragowski, Ekdal, Cipot, Pietra, Zurkowski, Krollis, Muhl, Moro, Cassata, Gelashvili, Candelari, Bertola

BARI (4-3-3): Brenno, Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Maita, Benali, Koutsoupias, Aramu, Nasti, Achik

Panchina: Pissardo, Matino, Bellomo, Astrologo, Faggi, Zuzek, Edjouma, Pucino, Acampora, Ahmetaj, Morachioli, Frabotta

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Alessandro Prontera della sezione di Bologna. Assistenti: Giovanni Baccini della sezione di Conegliano e Marco Ceolin della sezione di Treviso. Quarto ufficiale: Giuseppe Mucera della sezione di Palermo. VAR: Antonio Di Martino (Teramo). AVAR: Marco Serra (Torino).

