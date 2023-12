A fuoco negozio per l’infanzia nel Barese, gravi danni

Un grave incendio ha colpito un negozio di Santeramo in Colle, nel Barese, specializzato nella vendita di prodotti per l’infanzia. È accaduto la scorsa notte, le fiamme hanno danneggiato pesantemente l’attività commerciale situata, nello specifico, in corso Italia, non molto lontano dalla scuola dedicata a Monsignor Rago.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno impiegato qualche ora per riuscire a domare le fiamme. Sul fatto sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine che dovranno occuparsi di constatare la natura delle fiamme. Attualmente non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella dolosa. Ma le ipotesi sono tutte da chiarire.

“I titolari del negozio sono commercianti storici e a loro va la nostra vicinanza” – ha dichiarato il sindaco di Santeramo, Vincenzo Casone – “il nostro è un paese sempre abbastanza tranquillo e voglio pensare che si sia trattato di un episodio accidentale ma aspettiamo gli accertamenti da parte di chi indaga. Quanto accaduto però lascia l’amaro in bocca perché avvenuto in un periodo in cui stiamo incentivando il commercio e creando armonia” – ha concluso.

Foto repertorio