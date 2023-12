“Allarme accesso anomalo” ma è una truffa: svuotato conto corrente

Prima ha inviato un sms al titolare di una carta PostePay comunicandogli che era stato registrato un accesso anomalo sul conto corrente, poi, dopo aver avuto accesso alle credenziali, modificate dall’utente allarmato dal messaggio, qualificandosi come dipendente delle Poste Italiane, gli ha svuotato il conto. È accaduto in provincia di Avellino, vittima un uomo di Montella che si è reso conto della truffa quando ormai era troppo tardi.

Il truffatore, via telefono, ha convinto infatti l’uomo a fargli trasferire 7.500 euro su un’altra carta. In seguito alla denuncia della vittima che si è rivolta ai carabinieri sono state effettuate le indagini che hanno permesso di risalire all’autore, un 21enne, residente in provincia di Taranto con precedenti penali analoghi. Il giovane è stato denunciato a piede libero alla procura di Avellino.

foto freepik