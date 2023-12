Bari, mercatini di Natale: poche vendite ancora, incide il maltempo

Il maltempo non ha aiutato, in questi giorni, gli operatori commerciali che dal 6 dicembre offrono i loro prodotti artigianali sulla Muraglia di Bari vecchia. La pioggia e il forte vento, soprattutto dello scorso weekend, ha spinto i baresi a casa, o comunque a non spostarsi in una zona a ridosso del mare. E cosi un commerciante racconta: “Stiamo vedendo poco, ma siamo fiduciosi per i prossimi giorni. Il maltempo, ad oggi, non ci ha sicuramente aiutato”.

Su via Venezia sono 30 le casette che ospitano il mercatino dell’artigianato di Natale, per il quale sono stati individuati con apposita graduatoria. Immerse in un’atmosfera incantata, le casette offrono prodotti artigianali: manufatti tradizionali e perfetti per la ricorrenza natalizia. Gli espositori possono vendere esclusivamente addobbi natalizi, presepi, giocattoli artigianali, candele e altri oggetti in cera, prodotti d’artigianato a tema natalizio e sacro, accessori di abbigliamento artigianale e bigiotteria realizzati come pezzi unici e non seriali, prodotti artigianali non industriali, agroalimentari, biologici e/o prodotti tipici pugliesi non industriali in conserve, dolci natalizi e prodotti gastronomici.

L’apertura dei mercatini è stata il 6 dicembre e venderanno fino al 26 gennaio dalle ore 10 alle 22.30, tutti i giorni compresi i festivi; mentre il 23 dicembre sarà consentita l’apertura sino alle ore 24.